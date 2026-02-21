Donald Trump ha elogiato il presidente siriano, sottolineando il suo ruolo nel mantenere la stabilità nel paese. Secondo l’ex presidente, lui stesso ha contribuito a mettere il leader siriano al potere e ora riconosce i risultati ottenuti. Trump ha anche descritto il presidente siriano come una figura decisa e resistente, evidenziando un miglioramento rispetto a periodi passati. La dichiarazione arriva mentre si intensificano le discussioni sul futuro della Siria.

"Il Presidente siriano, che in pratica ho messo io lì, sta facendo un lavoro fenomenale. È un tizio duro. Non è un angioletto. Un angioletto non sarebbe riuscito a fare ciò che fa. La Siria si sta unendo bene, e finora si è comportato molto bene con i curdi.". Ricordiamo che, al momento in cui Al-JolaniAl-Sharaa ha effettivamente preso il potere in Siria, il Presidente degli Stati Uniti era Joe Biden.

