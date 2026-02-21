Trump | il presidente siriano sta facendo un lavoro fenomenale
Donald Trump ha elogiato il presidente siriano, sottolineando il suo ruolo nel mantenere la stabilità nel paese. Secondo l’ex presidente, lui stesso ha contribuito a mettere il leader siriano al potere e ora riconosce i risultati ottenuti. Trump ha anche descritto il presidente siriano come una figura decisa e resistente, evidenziando un miglioramento rispetto a periodi passati. La dichiarazione arriva mentre si intensificano le discussioni sul futuro della Siria.
"Il Presidente siriano, che in pratica ho messo io lì, sta facendo un lavoro fenomenale. È un tizio duro. Non è un angioletto. Un angioletto non sarebbe riuscito a fare ciò che fa. La Siria si sta unendo bene, e finora si è comportato molto bene con i curdi.". Ricordiamo che, al momento in cui Al-JolaniAl-Sharaa ha effettivamente preso il potere in Siria, il Presidente degli Stati Uniti era Joe Biden.
