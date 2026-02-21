Trump | Dazi al 10% su tutto sfida la Corte e riaccende la guerra

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi al 10% su tutte le merci importate, rispondendo alla decisione della Corte Suprema che ha respinto i suoi ricorsi. La misura colpisce settori come l’industria automobilistica e l’elettronica, creando tensioni tra Stati Uniti e partner commerciali. La novità rischia di riaccendere le tensioni economiche, con alcuni analisti che prevedono ripercussioni sulla catena di approvvigionamento globale. La decisione di Trump ha già suscitato reazioni contrastanti.

Trump Raddoppia le Tariffe: Una Nuova Fase nella Guerra Commerciale. Washington, 21 febbraio 2026 – Donald Trump ha reagito con fermezza alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, annunciando l'imposizione di nuove tariffe commerciali. La decisione del tribunale, che ha invalidato il suo precedente utilizzo dell'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) per giustificare le tariffe, non ha scalfito la sua determinazione a proteggere l'economia americana attraverso misure protezionistiche. L'annuncio è arrivato in serata, a seguito di una conferenza stampa in cui l'ex Presidente ha espresso la sua disapprovazione per il verdetto e ha promesso di trovare nuove basi legali per continuare la sua politica commerciale.