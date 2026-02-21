Trovato con una ferita alla testa L’ennesimo giallo in stazione | ricoverato in stato confusionale

Un uomo è stato trovato con una ferita alla testa in stazione, senza riuscire a spiegare cosa fosse successo. La scoperta ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, che lo hanno trasportato in ospedale in condizioni di confusione. La polizia ha avviato le indagini per capire l’origine della ferita e cosa possa aver provocato il suo stato. La vicenda resta avvolta nel mistero.

© Ilgiorno.it - Trovato con una ferita alla testa. L’ennesimo giallo in stazione: ricoverato in stato confusionale

Ferito alla testa e in stato confusionale, ai soccorritori non ha saputo spiegare cosa gli fosse accaduto. Un episodio dai contorni ancora da chiarire, teatro il piazzale della stazione ferroviaria di Lodi nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2. Un uomo di circa 40 anni, di origine maghrebina, è stato soccorso dal personale della Croce Rossa dopo essere sceso dal treno al capolinea. L’uomo presentava una ferita alla testa ed era in evidente stato confusionale, non è stato in grado di fornire alcuina spiegazione ai soccorritori ed anche per questo motivo è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Maggiore di Lodi per essere sottoposto ad accertamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Trovato morto nei campi con una ferita alla testa, è gialloUn uomo di 80 anni è stato trovato morto questa mattina nei campi di Ostellato, lungo la strada Sché nelle valli del Mezzano. Incendio nel fermano, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa: giallo sulle causeUn incendio scoppiato nella notte a Montegiorgio ha portato alla scoperta del corpo senza vita di Giuseppe Ricci, 56 anni, in cucina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il mistero dell’uomo sgozzato in strada a Santa Rita: il coltello abbandonato accanto al corpo; Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo; Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo; Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo. Trovato morto in strada a Torino con una ferita profonda alla gola, accanto il coltello insanguinatoUn uomo di 58 anni è stato trovato morto in strada a Torino con una profonda ferita alla gola. Accanto al corpo c’era il coltello che potrebbe essere stato usato per il colpo mortale: si indaga per ... blitzquotidiano.it Giallo a Torino, uomo trovato morto in strada con la gola tagliata: l'arma vicino al corpoTrovato morto in strada a Torino, uomo di 58 anni con una profonda ferita alla gola: indagini in corso tra omicidio e gesto volontario. notizie.it ++ L'uomo trovato morto in via San Marino era ceco ++ Era di nazionalità ceca l'u di 58 anni trovato morto lunedì sera in via San Marino 133 a Torino, con una profonda ferita alla gola e un coltello accanto. Era arrivato in città venerdì dalla Repubblica Cec - facebook.com facebook Un uomo di 58 anni di origine straniera è stato trovato morto in strada nella tarda serata di lunedì 16 febbraio a Torino. Il corpo presentava una profonda ferita al collo inferta, probabilmente, con un coltello ritrovato nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti x.com