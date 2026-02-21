Trovano il corpo di un ex calciatore in una foresta e la polizia indaga sulla sua misteriosa morte

Cristiano Jidayi, ex calciatore italiano di 38 anni, è stato trovato morto in una foresta in Spagna. La scoperta è avvenuta poche ore fa, dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo tra gli alberi. La polizia sta indagando sulle cause di questa morte improvvisa, che ha sorpreso amici e familiari. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre si attendono ulteriori dettagli dalle autorità.

2026-02-20 12:03:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Cristiano Jidayi ex calciatore italiano di 38 anni trovato morto in circostanze misteriose dopo il suo scomparsa improvvisa. Lui Ritrovato il corpo del difensore nella pineta di Lido Adriano (Ravenna) dai Carabinieri che stavano indagando sulla sua scomparsa. La causa della morte non è stata rivelata. e i Carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini necessarie per ricostruire quanto accaduto e le ultime ore dell'ex calciatore. "Con profondo rammarico, l'intera provincia esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia del nostro collega Christian Jidayi nel giorno della sua morte.