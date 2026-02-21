trova gli stalli rosa tutti occupati il figlio nasce lui viene multato

Durante il giorno della nascita del suo bambino, un uomo scopre che tutti gli stalli rosa sono occupati. Mentre si affretta in ospedale, riceve una multa perché ha parcheggiato in un’area riservata. La situazione crea un contrasto tra la gioia dell’evento e la frustrazione delle norme che complicano i momenti felici. La scena si svolge nel centro cittadino, dove le auto non trovano facilmente posti liberi per le mamme in attesa.

Il giorno più bello della vita, quello della nascita di un figlio, trasformato in un paradosso burocratico che lascia l’amaro in bocca. È la denuncia di Simone Bugatti, neopapà che mercoledì è stato multato per aver lasciato l’auto parcheggiata sulla via che scende dall’ospedale Urbani. Nel mirino i parcheggi rosa destinati a donne in gravidanza e neomamme. "La mia compagna mercoledì mattina alle 8,30 era in pieno travaglio e gli stalli rosa incinte (davanti l’ingresso del pronto soccorso ginecologico) erano occupati. Nessun altro posto era libero. Così ho lasciato lei e io ho fatto due giri per cercare un parcheggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vomero, stalli blu occupati per dirottare automobilisti nei parcheggi privati: due denunciatiGli stalli blu di Vomero sono stati occupati da persone che dirottavano gli automobilisti verso i parcheggi privati a pagamento.

“Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute”: perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio, poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare. Il caso studioUn uomo ha perso tutti i capelli e i peli dopo aver fatto un tatuaggio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.