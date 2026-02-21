Troubetzkoy alla GAM di Milano | il principe scultore che immortalò Tolstoj D’Annunzio e le star di Hollywood

Paul Troubetzkoy, nato 160 anni fa, torna a essere protagonista alla GAM di Milano con una grande mostra. L’esposizione ripercorre la vita dell’artista, noto per aver scolpito ritratti di Tolstoj, D’Annunzio e star di Hollywood, creando opere che catturano i dettagli più intimi dei soggetti. La retrospettiva presenta oltre cinquanta sculture, alcune mai esposte prima in Italia, e invita i visitatori a scoprire un artista ancora poco conosciuto nel nostro Paese.

Paul Troubetzkoy torna a Milano centosessant’anni dopo la nascita, con una retrospettiva che la Galleria d’Arte Moderna dedica a uno degli artisti più enigmatici e cosmopoliti tra Otto e Novecento. Dal 27 febbraio al 28 giugno 2026, Villa Reale ospita ottanta opere tra sculture e dipinti che raccontano l’esistenza di un uomo capace di attraversare tre continenti, parlare cinque lingue e scolpire l’anima della Belle Époque con tocchi rapidi come pennellate impressioniste sul bronzo. Nato nel 1866 a Intra, sulle rive del Lago Maggiore, Pavel Petrovi? Trubeckoj porta nel cognome l’eco di un’antica nobiltà russa e nel destino l’inquietudine di chi non appartiene mai del tutto a un solo luogo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

