Triplice sindacale e Confindustria lanciano una raccolta fondi per Calabria Sicilia e Sardegna

I sindacati confederali, insieme a Confindustria, hanno avviato una raccolta fondi di solidarietà a sostegno delle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo che hanno provocato gravi danni a infrastrutture, attività produttive e abitazioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Meloni: "Governo vicino ai territori". Polemiche dalla Cgil, l'Anci propone una raccolta fondiIl Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal maltempo causato dal ciclone Harry.

Sanità in affanno in Calabria, triplice sindacale a confronto con il presidente OcchiutoNella serata di ieri si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Calabria e il presidente della regione, on.

Maltempo, sindacati e Confindustria attivano un fondo di solidarietàCgil, Cisl e Uil nazionali e Confindustria hanno attivato un Fondo di solidarietà destinato alle popolazioni, alle lavoratrici, ai lavoratori e al sistema produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna ... ansa.it

Maltempo, i sindacati confederali e Confindustria lanciano una raccolta fondiLe risorse raccolte saranno destinate a interventi di emergenza e a progetti di ripristino e sostegno nei territori interessati, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa delle attività economiche e ... rainews.it

