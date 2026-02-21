Tredici Pietro a Sanremo 2026 e come godersi il percorso dopo il peso del figlio d'arte

Tredici Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Uomo che cade": l'esordio a Sanremo dopo il successo di "Non guardare giù". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, a Sanremo 2026Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan.

Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. “La vita è tutta lì, nel percorso”Tredici Pietro si prepara a salire sul palco di Sanremo con il brano “Uomo che cade”.

Tredici Pietro a Sanremo 2026: il significato e il testo della canzone in gara 'Uomo che cade'Tredici Pietro a Sanremo 2026: una canzone in gara che esplora emozioni e fragilità, rivelando il vero significato del percorso del rapper. notizie.it

tredici pietro a sanremoTredici Pietro a Sanremo 2026. L'autolesionismo, gli psicofarmaci e il rapporto con papà Gianni Morandi: «Una grossa ombra dalla quale è difficile uscire»Tredici Pietro debutta al Festival di Sanremo 2026 con il brano «Uomo che cade» e si presenta come una delle presenze più interessanti di questa edizione. Il suo ... leggo.it