Trecate | 9 consiglieri dimissionari sfida elettorale a sorpresa

A Trecate, nove consiglieri comunali hanno presentato le dimissioni, causando una crisi politica nel municipio. La decisione deriva da tensioni interne tra le diverse fazioni dell’amministrazione e ha portato alla convocazione di nuove elezioni. La situazione ha creato incertezza tra i cittadini, che si chiedono come si evolverà la campagna elettorale. Le urne si apriranno tra pochi mesi, lasciando il paese in attesa di una nuova maggioranza.

Trecate al Bivio: Tra Dimissioni, Coalizioni Instabili e un’Elezione da Giocare. A Trecate, comune in provincia di Novara, la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 si preannuncia come una sfida complessa, segnata da un recente periodo di instabilità politica. La caduta della precedente amministrazione, guidata da Federico Binatti, ha gettato la città in una fase di incertezza, con una serie di figure pronte a contendersi la poltrona di sindaco. La vicenda delle dimissioni dei consiglieri comunali ha lasciato un segno profondo nella comunità di Trecate, creando un clima di sfiducia e di disillusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Paralisi al Comune di Alimena, la Regione invia un commissario per sostituire i consiglieri dimissionariPer problemi amministrativi, la Regione Siciliana ha deciso di inviare un commissario al Comune di Alimena. Trecate, 2026: Nuova Lista a Sorpresa e Centrodestra Diviso, Caos in Vista delle Elezioni Comunali.A Trecate la campagna elettorale si fa subito calda. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Sindaco Stefano Lo Russo incontra il quartiere Pozzo Strada Giovedì 29 gennaio, ore 18:15 Centro sportivo Trecate - Via Trecate, 46 Modera Ludovica Cioria, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Torino. Un'occasione di confronto diretto tra il Sindaco - facebook.com facebook