Tre uomini incappucciati entrano in casa e li legano orrore in Italia | scena agghiacciante

Stava fumando una sigaretta sull’uscio di casa, al termine della cena, quando tre uomini incappucciati e armati l’hanno sorpresa, spingendola con violenza all’interno dell’abitazione. In cucina il marito e il figlio minorenne stavano sparecchiando: pochi secondi per capire ciò che stava accadendo. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una famiglia bergamasca intorno alle 20.30 di ieri sera, presa in ostaggio da una banda di rapinatori che ha ripulito la loro villetta di Urgnano. La donna e il figlio sono stati scaraventati a terra, immobilizzati con fascette di plastica da elettricista, mentre i malviventi puntavano loro le armi alla testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

