Travolto da una valanga riesce a dare l’allarme Escursionista bergamasco in ospedale

Un escursionista di 59 anni, travolto da una valanga sul Pizzo Tre Signori, ha allertato i soccorritori dopo essere stato sepolto dalla neve. La slavina si è staccata in una zona impervia tra Bergamo e Sondrio, impedendogli di muoversi. Un compagno di escursione ha chiamato i servizi di emergenza, che sono intervenuti rapidamente con elicotteri e squadre specializzate. L’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate.

L’INTERVENTO. Salvo un escursionista di 59 anni, soccorso nella zona del pizzo Tre Signori, al confine tra le province di Bergamo e Sondrio. Un escursionista bergamasco, di Villa d’Almè, ha rischiato di perdere la vita sabato 21 febbraio in Valtellina, travolto da una valanga. L’uomo, di 59 anni, è stato estratto dalla neve in tarda mattinata, nella zona del pizzo Tre Signori, al confine tra le province di Bergamo e Sondrio. Era solo: salito da Ornica e dalla Val Biandino, è stato lui stesso - semisepolto - a lanciare l’allarme alle 12,23. Subito sono intervenuti due elicotteri, da Bergamo e da Brescia, due militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i tecnici del Cnsas. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Tragedia in Alto Adige, morto un escursionista travolto da una valangaNel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, in Valle Aurina, Alto Adige, si è verificato un incidente causato da una valanga che ha travolto un escursionista, provocandone la morte.

