travolse e uccise lo zio di laura pausini arrestato mentre ruba dal fioraio

A novembre scorso, un uomo ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, durante una lite in strada. Dopo l’incidente, l’uomo è fuggito senza fermarsi. Questa mattina, è stato arrestato mentre cercava di rubare dei fiori da un negozio del centro. La polizia lo ha sorpreso mentre si aggirava tra i vasi, poco dopo aver tentato il furto. La vicenda resta sotto i riflettori della cronaca locale.

Bologna, 21 febbraio 2026 – A novembre scorso era scappato dopo aver travolto e ucciso, sugli Stradelli Guelfi, Ettore Pausini. Costituitosi il giorno dopo, Stefan D. non si era fatto neppure un giorno di detenzione, visto che all’epoca risultava ancora incensurato. L’altra notte, invece, il ventinovenne moldavo è finito in manette, arrestato dai poliziotti delle Volanti che lo hanno sorpreso a rubare all’interno del magazzino di un fioraio nella stessa strada, che a quanto pare bazzica spesso, essendo domiciliato in zona. Trovato con un piede di porco e una torcia. Aveva in mano ancora un piede di porco e una torcia quando i poliziotti lo hanno fermato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

