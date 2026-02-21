Trasporto sanitario da Genova a Bari poi al foggiano | il ritorno di un bambino di otto anni Necessita di cure

Un bambino di otto anni proveniente dal foggiano è stato trasferito da Genova a Bari per ricevere cure specialistiche. La decisione è stata presa a causa di una patologia rara che richiede interventi specifici presso il “Gaslini”. I medici dell’Aeronautica militare hanno organizzato il trasporto sanitario, portando il piccolo nel centro più idoneo per le sue terapie. Il bambino è stato accompagnato durante tutto il viaggio, che si è concluso ieri.

© Noinotizie.it - Trasporto sanitario da Genova a Bari poi al foggiano: il ritorno di un bambino di otto anni Necessita di cure

Ieri il trasporto sanitario operato dall’Aeronautica militare. Il bambino del foggiano, otto anni, è stato sottoposto a terapie, al “Gaslini”, per la patologia rara da cui è affetto. Da Bari il ritorno a casa in provincia di Foggia non è immediato. Per alcuni giorni rimane ricoverato nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” del capoluogo regionale, data la delicatezza della situazione. L'articolo Trasporto sanitario da Genova a Bari poi al foggiano: il ritorno di un bambino di otto anni Necessita di cure proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Cure palliative pediatriche, bambino foggiano di 8 anni con malattia rara trasferito a BariUn bambino di 8 anni di Foggia, affetto da una malattia rara, è stato trasferito questa mattina dall'ospedale Gaslini di Genova al Giovanni XXIII di Bari. Luca Manfredini, oncologo al Gaslini di Genova: «Il fraintendimento più diffuso è che le cure palliative pediatriche vengano considerate esclusivamente come cure di fine vita, attivate quando “non c’è più nulla da fare”»Luca Manfredini, oncologo presso il Gaslini di Genova, spiega che molte persone credono erroneamente che le cure palliative pediatriche siano riservate solo ai momenti finali, quando non ci sono più speranze. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambina in pericolo di vita, scatta il trasferimento d’urgenza da Catania a Genova; Sardegna: una bimba in pericolo di vita è stata trasportata d'urgenza da Alghero a Genova con un velivolo dell'Aeronautica Militare; Neonata in pericolo di vita trasportata su un volo d'urgenza da Sassari al Gaslini di Genova; Bambina a rischio vita: volo d'urgenza da Catania a Genova. Sardegna: neonata in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Alghero a GenovaSi è concluso nella notte del 20 febbraio 2026 con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata, in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita da Alghero all ... aviation-report.com News Brevi – 20.02.2026AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D'URGENZA DA ALGHERO A GENOVA - Si è concluso nella notte del 20 febbraio 2026 con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba, in im ... md80.it É partito il countdown! CORSO 2026 PER NUOVI VOLONTARI LUNEDÌ 23 FEBBRAIO ORE 21 Presso la sede di Croce Verde Bosisio - Via Cercè 6 Un percorso di 46 ore di formazione per il trasporto sanitario e successive 80 ore di formazione per - facebook.com facebook