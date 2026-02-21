Trasporto regionale Oltre mille convogli in servizio entro il 2027

Il trasporto regionale ha visto un importante passo avanti grazie al rinnovo della flotta di Trenitalia, che ha consegnato 108 nuovi treni nel 2025. Questa operazione, sostenuta da un investimento di un miliardo di euro, mira a migliorare il servizio e ridurre i tempi di percorrenza. Entro il 2027, più di mille convogli saranno in funzione, offrendo un’alternativa più moderna e affidabile ai pendolari. La crescita della flotta rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità.

© Quotidiano.net - Trasporto regionale. Oltre mille convogli in servizio entro il 2027

La ’cura del ferro’ passa anche dal rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia: nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli di nuova generazione entro il 2027. Nel corso del 2025 le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio.🔗 Leggi su Quotidiano.net FS, Trenitalia: entro il 2027 in servizio 1.081 convogli di nuova generazioneTrenitalia annuncia che entro il 2027 metterà in servizio 1. Rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia, sono nove i nuovi convogli entrati in servizio nelle MarcheNelle Marche sono entrati in servizio nove nuovi treni del servizio regionale di Trenitalia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporto regionale. Oltre mille convogli in servizio entro il 2027; Ferrovie, Genova accoglie 30 nuovi capitreno per i regionali della Liguria; Da Regione Lombardia 105 milioni per rinnovare gli autobus; Lombardia, trasporto pubblico più green: 105 milioni dalla Regione per rinnovare il parco autobus. Fondi in arrivo dalla Regione per i bus: Due milioni in più per lo SpezzinoLa Spezia – «Rispetto al 2024 la Provincia della Spezia avrà oltre 2.2 milioni di euro in più a disposizione, arrivando a 19.4 milioni complessivi, per sostenere l’azienda di trasporto pubblico locale ... ilsecoloxix.it Trasporto pubblico, alla città metropolitana di Genova 11,1 milioni di euro in piùSono oltre 159 milioni di euro le risorse che Regione Liguria, tramite la suddivisione del Fondo nazionale trasporti 2025, distribuirà alla Città metropolitana di Genova e alle Province di Spezia, Sav ... genovatoday.it L’obiettivo è completare il primo lotto entro giugno 2026, garantendo così continuità e efficienza nel trasporto regionale». - facebook.com facebook Agenzia del trasporto regionale e locale, la giunta Bucci vara le linee guida x.com