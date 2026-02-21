Trapianto fallito sei telefoni sequestrati all' ospedale Monaldi

Il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre si è concluso con un fallimento, portando al sequestro di sei telefoni all'ospedale

AGI - C'è da ricostruire una catena di errori intorno a un trapianto dall'esito tragico e capire attraverso messaggi, telefonate, vocali e forse immagini, cosa sia accaduto intorno al 23 dicembre, quando il piccolo Domenico, 2 anni appena, di Nola ha ricevuto un cuore nuovo, che si è rivelato poi la sua condanna. E sarà possibile analizzando l'attività registrata dai telefoni cellulari di sei persone che hanno avuto un ruolo in tutta la vicenda costata la vita al piccolo Domenico. I carabinieri hanno notificato questa mattina un avviso di garanzia per lesioni colpose gravissime e proceduto al sequestro degli smartphone degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it

Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.