Trapianto fallito sei telefoni sequestrati all' ospedale Monaldi
Il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre si è concluso con un fallimento, portando al sequestro di sei telefoni all'ospedale
AGI - C'è da ricostruire una catena di errori intorno a un trapianto dall'esito tragico e capire attraverso messaggi, telefonate, vocali e forse immagini, cosa sia accaduto intorno al 23 dicembre, quando il piccolo Domenico, 2 anni appena, di Nola ha ricevuto un cuore nuovo, che si è rivelato poi la sua condanna. E sarà possibile analizzando l'attività registrata dai telefoni cellulari di sei persone che hanno avuto un ruolo in tutta la vicenda costata la vita al piccolo Domenico. I carabinieri hanno notificato questa mattina un avviso di garanzia per lesioni colpose gravissime e proceduto al sequestro degli smartphone degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it
Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.
Trapianto fallito al Monaldi, superteste in Procura per sei ore: «La verità del cardiologo dimissionario»Un medico coinvolto nel trapianto fallito al Monaldi ha passato sei ore davanti alla Procura, cercando di chiarire i fatti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Trapianto di cuore fallito a Napoli, il bimbo è morto stamattinaL’Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, ha comunicato che questa mattina il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un im ... tg24.sky.it
Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 oreIl bambino, di due anni, era stato sottoposto a un intervento all’ospedale Monaldi, ora al centro di una denuncia perché l’organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimal ... tg24.sky.it
Parla Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito che stamattina è deceduto nell’ospedale Monaldi di Napoli dove si trovava ricoverato in coma dallo scorso 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva. x.com