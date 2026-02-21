Trapianto fallito al Monaldi | Domenico situazione sempre più critica Rapido peggioramento

Domenico, 45 anni, ha subito un trapianto al Monaldi che non è andato a buon fine, peggiorando rapidamente le sue condizioni. La sua famiglia ha già preparato il peggio, preoccupata per l’aggravarsi delle complicanze. I medici cercano di stabilizzarlo, ma il quadro clinico si fa sempre più grave. La sua situazione si è aggravata in poche ore, lasciando tutti in attesa di risposte. La famiglia aspetta notizie aggiornate sul suo stato di salute.

Il tempo della speranza è finito. Domenico sta consumando le sue ultime ore nel lettino della Terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli al quale è stato inchiodato dal 23 dicembre, da quell'Antivigilia di Natale in cui una catena di gravissimi errori medici lo ha accompagnato verso gli ultimi giorni di vita. Errori imperdonabili che toccherà ora alla magistratura accertare. Nelle ultime 12 ore le sue condizioni cliniche hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento, fa sapere l'ospedale. Le terapie Per la prima volta da quando questa triste storia è venuta alla luce, la direzione generale del nosocomio che è punta di eccellenza per le patologie cardiache e respiratorie ha invertito la rotta, modificando la strategia comunicativa e decidendo - proprio mentre si consumano le ultime ore di vita del bimbo - di affidare ad un medico un breve incontro con i giornalisti "per chiarire meglio alcuni aspetti della Pianificazione condivisa delle cure".

