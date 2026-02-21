Trapani ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno muore 17enne

Un ragazzo di 17 anni di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, ha perso la vita ieri sera dopo essere stato investito da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, a contrada San Nicola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane indossava cuffie e non si è accorto dell’arrivo del convoglio, rimanendo vittima dell’incidente. L’incidente si è verificato in un tratto di binari isolato, dove i testimoni hanno sentito il rumore del treno troppo tardi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente lungo i binari a contrada San Nicola. Un ragazzo di 17 anni, residente a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il giovane, di origine tunisina, si trovava vicino ai binari quando è sopraggiunto il convoglio diretto a Castelvetrano. L’ipotesi più accreditata è che non si sia accorto dell’arrivo del treno perché indossava le cuffie, circostanza che gli avrebbe impedito di percepire il rumore del mezzo in avvicinamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Ha le cuffie mentre lavora e non sente l’arrivo del treno: 17enne muore travolto a Campobello di MazaraUn ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, a Campobello di Mazara.

Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: 17enne investito e ucciso dal treno in arrivoUn ragazzo di 17 anni di Campobello di Mazara è stato investito e ucciso dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, vicino a contrada San Nicola.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.