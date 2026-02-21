Trapani Calcio | -7 punti ricorso KO Dirigenti nel mirino

Il Trapani Calcio perde ancora 7 punti dopo il rigetto del ricorso. La Corte Federale d’Appello ha confermato la penalizzazione decisa dal Tribunale Federale Nazionale, lasciando il club con una penalità pesante in classifica. I dirigenti del Trapani sono sotto pressione e cercano di capire come aggirare questa sanzione. La decisione influisce sulla posizione in campionato e sul futuro della squadra. La prossima partita si avvicina, e la squadra si prepara ad affrontarla.

Trapani Calcio, respinto il ricorso: confermata la penalizzazione di 7 punti in classifica. La Corte Federale d'Appello ha confermato la penalizzazione di sette punti in classifica per il Trapani Calcio, chiudendo definitivamente il ricorso presentato dal club siciliano contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale. La sentenza, emessa nella giornata di ieri, 20 febbraio 2026, rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra nel campionato di Serie C, girone C, e segna un ulteriore capitolo di difficoltà per una società già provata da problematiche amministrative.