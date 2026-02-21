Transizione digitale l' Umbria resta indietro | -9,7% sulla qualità degli investimenti

L’Umbria registra un calo del 9,7% nella qualità degli investimenti digitali, un dato che evidenzia il divario con altre regioni italiane. Nonostante alcuni sforzi, la regione fatica a mantenere il passo con le aree più avanzate del Paese. Le aziende locali continuano a investire poco in tecnologie innovative e formazione digitale, rallentando la crescita complessiva. La situazione richiede un intervento immediato per migliorare gli standard e favorire lo sviluppo tecnologico.

Tecnologia, organizzazione, business: il trittico su cui si gioca la competitività. Mencaroni: "Trasformiamo il ritardo in un'occasione di modernizzazione" L'innovazione digitale in Umbria corre, ma il ritardo rispetto al resto di Italia si allarga e si fa strada la necessità di un salto di qualità negli investimenti. I dati della Camera di commercio dell'Umbria dicono che nel 2025 hanno investito nel digitale il 67,6% delle imprese umbre, contro il 71,8% della media nazionale, ma il nodo critico è l'intensità degli investimenti: sulla capacità di integrare tecnologia, organizzazione e modelli di business, il divario sale al -9,7%.

