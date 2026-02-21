Trans d’Havet | 12 minuti per svelare l’anima nascosta della trail

Il cortometraggio “Sulla linea rossa” rivela il lato nascosto della Trans d’Havet, una delle gare di trail running più amate. Viene mostrato il duro impegno degli atleti e le sfide che affrontano lungo i 12 minuti di filmato. La presentazione avverrà il 25 febbraio al Montura Store di Schio, offrendo al pubblico un’anteprima esclusiva. La pellicola mette in luce la determinazione e il sacrificio di chi corre su sentieri impervi e panorami mozzafiato.

Dietro la Linea Rossa: Uno Sguardo Inedito sul Cuore di Trans d’Havet. Il 25 febbraio, presso il Montura Store di Schio, verrà presentato “Sulla linea rossa”, un cortometraggio che svela il lavoro e la passione che animano la celebre gara di trail running Trans d’Havet. Il film, prodotto nel 2025 da RunTrento e distribuito da Ultrabericus Team, offre uno sguardo inedito sul dietro le quinte di un evento sportivo di riferimento nel panorama italiano, celebrando l’impegno di chi lo rende possibile. L’anteprima, fissata per le 18:30, rappresenta un’occasione unica per immergersi in un universo di dedizione e cura del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

