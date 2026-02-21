traghettopoli la cassazione boccia i sequestri dei telefoni si cercava il reato non la sua conferma

La Cassazione ha annullato i sequestri dei telefoni nell’ambito dell’inchiesta “Traghettopoli”, evidenziando che si cercava il reato più che la prova. La decisione riguarda le indagini sulle compagnie di navigazione Moby, Tirrenia e Cin, coinvolte insieme a comandanti e ufficiali. Il passo della Suprema Corte si è concentrato sulla mancanza di elementi concreti per confermare i sequestri. La vicenda si concentra ora sulla rilevanza effettiva delle prove raccolte.

Stop della Cassazione in un passaggio significativo dell'inchiesta su “ Traghettopoli ” che vedeva coinvolte le grandi compagnie di navigazione Moby, Tirrenia e Cin più altri indagati tra cui comandanti e alti ufficiali. L’ipotesi di reato della procura di Genova ruotava attorno a un presunto sistema di corruzione basato sulla regalia di biglietti navali. Ma l'inchiesta, che vedeva tra i coinvolti anche 123 nomi di generali, comandanti (tra cui il comandante della Gdf Francesco Greco), rischia di arenarsi su un binario morto. I giudici infatti, accogliendo il ricorso dei ricorrenti, difesi dall'avvocato Pasquale Pantano, ha bocciato i sequestri, ordinato la restituzione del materiale (telefoni e altri dispositivi informatici), e soprattutto il "non trattenimento" dei dati in essi contenuti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

