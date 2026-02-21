Un incidente sul lavoro a Pieve Santo Stefano ha provocato la morte di un operaio. La vittima, un uomo di 45 anni, è caduta da un'altezza di diversi metri mentre lavorava su un tetto. I rappresentanti della UIL, Fantappiè e Farinelli, si sono detti vicini alla famiglia e hanno chiesto controlli più severi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri. La comunità si stringe intorno ai parenti della vittima in questo momento difficile.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, Fantappiè e Farinelli (UIL): “Ci stringiamo al dolore della famiglia. Non è possibile continuare a morire di lavoro in un Paese civile”. “Non smetteremo di lottare per Zero Morti sul Lavoro” ribadiscono Fantappiè e Farinelli Ieri pomeriggio a Pieve Santo Stefano (AR) un operaio di 39 anni, Marco Cacchiani, ha tragicamente perso la vita cadendo dal tetto di uno stabilimento mentre effettuava un intervento di manutenzione all’impianto di climatizzazione. Come UIL Toscana ci stringiamo al dolore della famiglia, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze.🔗 Leggi su Lanazione.it

