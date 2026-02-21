Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano Fantappiè e Farinelli UIL | Ci stringiamo al dolore della famiglia
Un incidente sul lavoro a Pieve Santo Stefano ha provocato la morte di un operaio. La vittima, un uomo di 45 anni, è caduta da un'altezza di diversi metri mentre lavorava su un tetto. I rappresentanti della UIL, Fantappiè e Farinelli, si sono detti vicini alla famiglia e hanno chiesto controlli più severi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri. La comunità si stringe intorno ai parenti della vittima in questo momento difficile.
Arezzo, 21 febbraio 2026 – Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, Fantappiè e Farinelli (UIL): “Ci stringiamo al dolore della famiglia. Non è possibile continuare a morire di lavoro in un Paese civile”. “Non smetteremo di lottare per Zero Morti sul Lavoro” ribadiscono Fantappiè e Farinelli Ieri pomeriggio a Pieve Santo Stefano (AR) un operaio di 39 anni, Marco Cacchiani, ha tragicamente perso la vita cadendo dal tetto di uno stabilimento mentre effettuava un intervento di manutenzione all’impianto di climatizzazione. Come UIL Toscana ci stringiamo al dolore della famiglia, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze.🔗 Leggi su Lanazione.it
Bologna abbraccia Paolo Castaldini al funerale. Zuppi: “Sapeva ‘fare famiglia’, ci stringiamo a lui e tra noi”Il funerale di Paolo Castaldini ha riunito numerosi cittadini e autorità, testimoniando il suo ruolo di figura di riferimento a Bologna.
Lo storico barbiere di Pieve Santo Stefano dopo 72 anni di lavoro l’ultimo dell’anno ha chiuso i battenti del suo saloneLo storico barbiere di Pieve Santo Stefano, dopo 72 anni di attività, ha chiuso il suo salone alla fine dell’anno.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro a Bernate Ticino: muore operaio di 37 anni schiacciato da muletto; Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, muore un 38enne; Precipita da un ponteggio per 10 metri e muore sul colpo: era padre di 2 figli - BresciaToday; Non rientra a casa e scatta l'allarme. Operaio trovato morto a mezzanotte in un cantiere.
Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinarioL'incidente si è verificato oggi pomeriggio nell'azienda Mondo Sd, specializzata nella produzione e lavorazione materie plastiche, a Bernate Ticino, nel ... fanpage.it
Cade da cinque metri di altezza, muore sul lavoro a 38 anniLa tragedia in un’azienda a Pieve Santo Stefano. L’uomo stava lavorando su un lucernario quando è precipitato nel vuoto. Intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per le indagini ... msn.com
Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un l - facebook.com facebook