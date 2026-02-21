Tragedia a Roma su via Prenestina | muore una donna nello scontro tra auto e mezzo AMA

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Prenestina a Roma, a causa di un impatto tra la sua auto e un veicolo dell’Ama. La collisione si è verificata vicino a un’area di raccolta rifiuti, coinvolgendo anche altri passanti che si sono fermati per prestare soccorso. La polizia ha immediatamente delimitato la zona, mentre i mezzi di emergenza sono arrivati sul posto. La strada resta chiusa al traffico.

Incidente stradale poco dopo le 14 in Via Prenestina a Roma, dove una donna ha perso la vita in uno scontro fra la sua auto e un mezzo dell’Ama. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma del VI Gruppo Torri. L’incidente è avvenuto in prossimità di via Baselice. Coinvolti nel sinistro un veicolo Renault Clio e un mezzo Ama. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. A perdere la vita, la passeggera del veicolo Renault Clio. La strada è chiusa tra via Cannaroli e via Baselice per permettere i rilievi sull'esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

