Tragedia a Falerna | muore a 54 anni un agente di Polizia di Nocera Terinese prestava servizio all’aeroporto di Lamezia Terme

Un agente di Polizia di Nocera Terinese, di 54 anni, è morto improvvisamente mentre lavorava all’aeroporto di Lamezia Terme, la causa sembra essere un malore. La notizia ha provocato shock tra colleghi e cittadini, che ricordano il suo impegno quotidiano. L’uomo aveva dedicato molti anni al servizio e si trovava in servizio al momento della tragedia. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici. La salma sarà trasferita nella sua città natale.

© Laprimapagina.it - Tragedia a Falerna: muore a 54 anni un agente di Polizia di Nocera Terinese, prestava servizio all’aeroporto di Lamezia Terme

Una tragedia ha scosso sabato mattina la comunità di Falerna e l’intero territorio della provincia di Catanzaro. Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha perso la vita in un violento incidente lungo la strada statale 18. La vittima, un uomo di 54 anni originario di Nocera Terinese e residente a Falerna, prestava servizio presso la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un camion per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al poliziotto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it Torino, tragedia sulla statale 26: muore agente di polizia penitenziaria di 51 anniNella notte dell’Epifania, sulla statale 26 di Torino, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Alessandro Landriscina, 51 anni, agente di polizia penitenziaria. Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi, la tragedia nel centro cittadino di Lamezia TermeNella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita nel centro di Lamezia Terme, poche ore dopo essere stato fermato da colleghi per un controllo di routine. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Falerna: muore agente della Polizia di StatoUn drammatico incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 18, nel comune di Falerna (Catanzaro). A perdere la vita è stato Giuseppe Spizzirr ... infodifesa.it Maltempo Calabria: allagamenti a Nocera Terinese, “il Torrente Grande in piena sta erodendo il ponte" | VIDEO - facebook.com facebook