Traffico Roma del 21-02-2026 ore 19 | 30

Lavori di scavo sulla via Salaria causano rallentamenti e disagi a Roma. La carreggiata sarà ridotta fino a sabato 28 febbraio, tra le 16 e le 20, creando code e deviazioni. Oggi si registra un corteo tra Prati Fiscali e Talenti, con un percorso che coinvolge viale Pantelleria e piazza Capri. Le linee di bus e la metropolitana C affrontano deviazioni e interruzioni temporanee. I cittadini devono pianificare gli spostamenti considerando queste modifiche.

Luceverde Roma Luceverde Roma Bentrovati l'ascolto sono iniziati ieri i nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione Roma Centro all' altezza dell' aeroporto dell'Urbe e fino a sabato 28 febbraio la carreggiata Sara ridotta e questo comporterà notevoli disagi per chi dovrà entrare in città tra le 16 e le 20 e oggi è previsto un neo nella zona tra Prati Fiscali e Talenti il corteo Partirà da via Monte Bianco e farà ritorno dopo aver percorso viale Pantelleria Piazza Capri viale Tirreno Piazzale Jonio via di Valle Melaina via delle Isole Curzolane via Capraia viale Ionio possibili temporanee chiusure al traffico rallentamenti o deviazioni per le linee di bus navetta al posto dei treni oggi sulla linea C della metropolitana tra giardinetti e pantano e viceversa regolarmente in servizio i treni tra giardinetti e Colosseo nel ho interrotto il servizio Sara garantito da bus con la linea mc9 e come ogni sabato le metropolitane prolungano il servizio con le ultime corse dai capolinea alle 1:30 di notte concluso il servizio metro come ogni notte sugli stessi percorsi il collegamento continua ad essere garantito dalle linee di bus notturne dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Traffico Roma del 19-02-2026 ore 19:30Il 19 febbraio 2026 alle 19:30, un incidente ha causato forti rallentamenti a Roma, coinvolgendo la tangenziale in direzione San Giovanni.

