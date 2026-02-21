Traffico Roma del 21-02-2026 ore 18 | 30
Il traffico a Roma del 21 febbraio 2026 alle 18:30 si è intensificato a causa dei lavori sulla via Salaria in provincia di Rieti, che causano senso unico alternato nella galleria. In provincia di Frosinone, il tratto tra Sora e Cassino rimane chiuso fino al 15 marzo, provocando rallentamenti. La metro tra Giardinetti e Montecompatri non funziona oggi, e i bus coprono le zone interessate. Domani, si riprende con la domenica ecologica, limitando i veicoli privati nelle zone centrali di Roma.
Luceverde Lazio Bentrovati proseguono i lavori sulla via Salaria in provincia di Rieti transige le poste qui si transita a senso unico alternato all'interno della galleria frequente dunque la formazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone sempre per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il Trento in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni la riapertura della strada è prevista per il prossimo 15 marzo Ed ora parliamo di trasporto pubblico perché per lavori oggi sabato 21 febbraio il servizio della metro ci sarà sospeso tra giardinetti e Monte compatri-pantano Atac soccorse con bus a copertura della tratta interrotta vi anticipo infine che domani domenica 22 febbraio a Roma e tornerà la domenica ecologica nei confini della Freccia Verde lo stop per i veicoli privati sarà in vigore come sempre in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 anche considerando l'appuntamento con Roma Cremonese alle 20:45 allo stadio Olimpico per il momento è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune della in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
