Traffico Roma del 21-02-2026 ore 16 | 30

La circolazione a Roma subisce restrizioni il 21 febbraio per lavori di potatura e manifestazioni. La Circonvallazione Gianicolense è chiusa fino alle 18, con percorsi alternativi e bus sostitutivi. La metro C sospende le corse tra Giardinetti e Montecompatri, sostituita da autobus. Due cortei bloccheranno il centro e il quartiere Montesacro, con deviazioni e chiusure temporanee. Domani si terrà la quarta domenica ecologica, limitando i veicoli nelle zone interessate. La città si prepara a nuove restrizioni e cambiamenti al traffico.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30Roma oggi si presenta molto congestionata.

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 16:30Perché questa mattina sono iniziati i lavori di potatura in via Labicana, il traffico a Roma ha subito rallentamenti tra via dei Normanni e via Merulana.

