Traffico Roma del 21-02-2026 ore 14 | 30

Oggi pomeriggio, un corteo nel terzo municipio ha causato disagi al traffico, con partenza e ritorno in via Monte Bianco. La manifestazione, organizzata per commemorare una figura locale, ha portato a chiusure temporanee e deviazioni per 12 linee di bus. Domani, il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti sarà in vigore in due fasce orarie, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19, per la quarta domenica ecologica della stagione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio di Monia commemorativa con corteo nel terzo municipio partenza e ritorno in via Monte Bianco dalle 16 possibili chiusure al traffico deviazioni o limitazioni per 12 linee di domani stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde in occasione della quarta e penultima domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2025 2026 il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti sarà in due distinte fasce orarie al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario del pomeriggio è stato rimodulato anche in considerazione dell'incontro di calcio Roma Cremonese in programma domani sera all'Olimpico a partire dalle 20:45 Come di consueto sono previste delle deroghe dettagli su romamobilita.