Traffico Roma del 21-02-2026 ore 11 | 30

Oggi a Roma, le operazioni di rinnovo infrastrutturale hanno causato disagi sul trasporto pubblico. I treni tra i Giardinetti e Pantano sono temporaneamente sospesi, sostituiti da navette che seguono gli orari del metrò. Inoltre, sulla Circonvallazione Gianicolense sono in corso potature e chiusure che modificano il traffico e i percorsi di alcune linee di bus e tram. Le deviazioni interessano anche il tram linea 8, con ripercussioni sulla viabilità e sui mezzi pubblici.

