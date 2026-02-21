Traffico Roma del 21-02-2026 ore 08 | 30

A causa dei lavori di scavo iniziati ieri sulla via Salaria, il traffico a Roma è molto rallentato. La carreggiata sarà ridotta fino a sabato 28 febbraio, creando disagi tra le 16 e le 20, specialmente per chi entra in città in orari di punta. Oggi si svolge anche un corteo tra Prati e Talenti, con possibili chiusure temporanee e deviazioni. Le linee di bus e la metro sono in servizio con variazioni, ma le corse continuano regolarmente.

Luceverde Roma ben trovata in ascolto sono iniziati ieri i nuovi lavori di scavo sulla via Salaria in direzione Roma Centro all' altezza dell' aeroporto dell'Urbe e fino a sabato 28 febbraio la carreggiata Sara ridotta e questo comporterà notevoli disagi per chi dovrà entrare in città tra le 16 e le 20 e oggi è previsto un corteo nella zona tra Prati e Talenti il corteo Partirà da via Monte Bianco e Ferrari torno dopo aver percorso viale Pantelleria Piazza Capri viale Tirreno Piazzale Jonio via di Valle Melaina via delle Isole Curzolane via Capraia viale Jonio possibili temporanee chiusure al traffico rallentamenti o deviazioni per le linee di bus bus navetta al posto dei treni oggi sulla linea C della metropolitana tra giardinetti e pantano e viceversa regolarmente in servizio i treni tra giardinetti e Colosseo nel Trento ho interrotto il servizio garantito da bus con la linea mc9 e come ogni sabato le metropolitane prolungano il servizio con le ultime corse dal capolinea alle 1:30 di notte concluso il giudizio m come ogni notte sugli stessi percorsi il collegamento continua ad essere garantito dalle linee di bus notturne dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

