Traffico Lazio del 21-02-2026 ore 17 | 30
Il traffico sulla via Salaria in provincia di Rieti si è intensificato a causa dei lavori, che causano senso unico alternato nella galleria e rallentamenti. La strada a scorrimento veloce tra Sora, Atina e Cassino rimane chiusa in alcuni punti fino al 15 marzo, complicando gli spostamenti. A Roma, il servizio della metro tra Giardinetti e Montecompatri è sospeso per lavori, mentre domenica si ripristina la domenica ecologica con divieti di circolazione nelle zone centrali.
Luceverde Lazio Bentrovati proseguono i lavori sulla via Salaria in provincia di Rieti transige le poste qui si transita a senso unico alternato all'interno della galleria frequente dunque la formazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone sempre per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il Trento in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni la riapertura della strada è prevista per il prossimo 15 marzo Ed ora parliamo di trasporto pubblico perché per lavori oggi sabato 21 febbraio il servizio della metro ci sarà sospeso tra giardinetti e Monte compatri-pantano Atac soccorse con bus a copertura della tratta interrotta vi anticipo infine che domani domenica 22 febbraio a Roma e tornerà la domenica ecologica nei confini della Freccia Verde lo stop per i veicoli privati sarà in vigore come sempre in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 anche considerando l'appuntamento con Roma Cremonese alle 20:45 allo stadio Olimpico per il momento è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune della in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.
Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 17:30Lavori in corso e incidenti causano rallentamenti nelle strade del Lazio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 08:40; Con il nuovo stadio della Lazio riqualifichiamo il quartiere Flaminio. Così le auto resteranno lontane; Il 22 febbraio domenica ecologica a Roma, stop alle auto spazio ai cammini urbani; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14.
Traffico Lazio del 20-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Latina a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 156 dei Monti Lepini al km 23 ... romadailynews.it
Traffico 20, 21 e 22 febbraio 2026: le previsioni del weekendLa situazione del traffico del 20, 21 e 22 febbraio 2026 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. sicurauto.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook