Traffico Lazio del 21-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico in Lazio si è intensificato a causa di lavori stradali sulla via Salaria e sulla strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino. La chiusura temporanea di alcune gallerie, prevista fino al 15 marzo, ha causato lunghe code e rallentamenti. Oggi, il servizio della metro tra Giardinetti e Monte Compatri Pantano è sospeso per lavori, mentre domenica torna la giornata ecologica con divieti per i veicoli privati in tutta Roma.

proseguono i lavori sulla via Salaria in provincia di Rieti si transita a senso unico alternato all'interno della galleria frequente dunque la formazione di rallentamenti e code in provincia di Frosinone sempre per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni la riapertura della strada è prevista per il prossimo 15 marzo per lavori oggi sabato 21 febbraio il servizio della metro sarà sospeso tra giardinetti e Monte Compatri Pantano Atac dispone corse con bus a copertura della tratta interrotta domani domenica 22 febbraio a Roma tornerà la domenica ecologica nei confini della fascia verde lo stop per i veicoli privati sarà in vigore come sempre in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 anche considerando l'appuntamento con Roma Cremonese alle 20:45 allo stadio Olimpico

Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

