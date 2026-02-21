Tra le finali in programma anche la mass start di pattinaggio con Andrea Giovannini e lo ski-cross con Simone Deromedis

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si svolgono le ultime gare, tra cui la mass start di pattinaggio con Andrea Giovannini e lo ski-cross con Simone Deromedis. Entrambe le discipline attirano l’attenzione degli spettatori, che seguono con entusiasmo le sfide dei loro atleti preferiti. Sono momenti decisivi per conquistare le medaglie finali e chiudere in bellezza questa penultima giornata di competizioni. Gli atleti sono già pronti alle rispettive linee di partenza.

P enultima giornata di gare, con tante medaglie in palio, in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tornano in pista due stelle azzurre: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, entrambe prontissime a scrivere ancora una volta la storia delle loro discipline. Andrea Giovannini invece, nella mass star di pattinaggio di velocità, è pronto a confermare il podio iridato degli ultimi campionati del mondo. Cosa resterà delle Olimpiadi a Milano? Il piano per un palazzetto del ghiaccio X Leggi anche › Viaggio “olimpico” a Verona, aspettando la chiusura di Milano Cortina 2026 In mattinata, Federico Pellegrino si cimenterà nella lunga 50km di sci di fondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

