tra le finali in programma anche la mass start di pattinaggio con andrea giovannini e lo ski cross con simone deromedis

P enultima giornata di gare, con tante medaglie in palio, in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tornano in pista due stelle azzurre: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, entrambe prontissime a scrivere ancora una volta la storia delle loro discipline. Andrea Giovannini invece, nella mass star di pattinaggio di velocità, è pronto a confermare il podio iridato degli ultimi campionati del mondo. Cosa resterà delle Olimpiadi a Milano? Il piano per un palazzetto del ghiaccio X Leggi anche › Viaggio “olimpico” a Verona, aspettando la chiusura di Milano Cortina 2026 In mattinata, Federico Pellegrino si cimenterà nella lunga 50km di sci di fondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass startSegui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati.

Speed skating, Andrea Giovannini sale sul podio nella mass start ad InzellAlla Max Aicher Arena di Inzell si è conclusa la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating.

Hockey femminile: Cus tra le finali per la promozione in Elite e l’attesa per gli EuropeiPisa, 13 gennaio 2026 - Due notizie di grande rilievo per il Cus Pisa hockey femminile: la squadra ha conquistato l’accesso alle finali nazionali di A1 Indoor e la centrocampista Matilde Piccinocchi è ... lanazione.it

MG mette in palio tra i clienti i biglietti per le finali di Coppa Davis, di cui è sponsorROMA - Saic Motor Italy celebra la nuova e partnership di MG come auto ufficiale della Coppa Davis con il lancio del concorso esclusivo Match Point: vinci la Coppa Davis con MG. L’iniziativa offre ... repubblica.it

(Angelo Zambotti) Michele Malfatti, 31enne di Mala, piccola frazione di Sant’Orsola Terme, martedì sera è stato tra i protagonisti dello storico trionfo azzurro nel team pursuit di pattinaggio di velocità. Con il pinetano Andrea Giovannini e con il vicentino David - facebook.com facebook

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto un grande oro nell'inseguimento a squadre del #pattinaggio di velocità a #MilanoCortinaOlympics2026 . A Casa Italia a Milano per le celebrazioni hanno raccontato le loro emozioni - #Olimpia x.com