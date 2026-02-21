Tottenham-Arsenal domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Prima di Tudor sulla panchina degli Spurs

Il Tottenham ha cambiato allenatore, e questa decisione ha influenzato la preparazione per il derby contro l'Arsenal. La squadra di Tudor, alla prima partita sotto la nuova guida tecnica, cerca di risalire dopo due risultati deludenti. L'Arsenal, invece, ha subito due pareggi consecutivi, compreso uno contro il fanalino di coda Wolverhampton. La sfida di domenica pomeriggio si presenta come un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Incredibile, o forse no, quello che sta capitando all’Arsenal. Prima si è fatto rimontare dal Brentford e poi non ha saputo difendere un doppio vantaggio facendosi imporre il 2-2 dal fanalino di coda, già ampiamente retrocesso, Wolverhampton nell’anticipo giocato mercoledì sera che rischia di costar carissimo ai Gunners. Secondo i bookmaker infatti la lotta per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

North London derby: Arsenal ospite del Tottenham tra crisi e speranzeIl north London derby mette di fronte un Arsenal che prova a ricompattarsi dopo due pareggi e un Tottenham in cerca di riscatto con Igor Tudor alla guida; in campo anche il ritorno di Dele Alli come o ... notizie.it

