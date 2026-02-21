Tottenham-Arsenal domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Prima di Tudor sulla panchina degli Spurs

Da infobetting.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cambio di allenatore ha portato a nuove difficoltà per l'Arsenal, che ha subito due risultati deludenti in pochi giorni. Dopo la sconfitta contro il Brentford, la squadra non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio contro il Wolverhampton, terminando in pareggio. La situazione si complica per i Gunners, che cercano di risollevarsi con il nuovo tecnico. La partita di domenica contro il Tottenham rappresenta un momento decisivo per il club.

Incredibile, o forse no, quello che sta capitando all’Arsenal. Prima si è fatto rimontare dal Brentford e poi non ha saputo difendere un doppio vantaggio facendosi imporre il 2-2 dal fanalino di coda, già ampiamente retrocesso, Wolverhampton nell’anticipo giocato mercoledì sera che rischia di costar carissimo ai Gunners. Secondo i bookmaker infatti la lotta per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Tottenham-Arsenal (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiL’Arsenal ha subito una doppia delusione questa settimana, dopo aver perso punti contro il Brentford e pareggiato con il Wolverhampton, che si trova in fondo alla classifica.

