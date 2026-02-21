Toscana | weekend mite ma attenzione alle gelate in Lunigiana Mare

Il fine settimana in Toscana si presenta con temperature miti, ma le gelate notturne in Lunigiana rischiano di danneggiare le colture agricole. La provincia apuana registra un cielo sereno e poche nuvole, mentre le temperature diurne sono piacevoli. Tuttavia, le gelate attese nelle zone collinari potrebbero creare problemi per chi lavora in campagna. Le previsioni meteo indicano che, nonostante il clima stabile, bisogna fare attenzione alle variazioni di temperatura.

La provincia apuana si prepara ad accogliere un sabato caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente favorevoli, con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Le previsioni indicano una diminuzione delle temperature minime, con possibilità di deboli gelate nelle zone più interne della Lunigiana, mentre i valori diurni dovrebbero rimanere stabili. Il mare, sebbene mosso, dovrebbe tendere a un’attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata. L’immagine che emerge è quella di un fine settimana che si apre con un clima mite e soleggiato sulla costa toscana. La serenità del cielo, descritta come prevalente, promette una giornata ideale per attività all’aperto e per godere del paesaggio apuano.🔗 Leggi su Ameve.eu

