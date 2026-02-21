Toscana tragedia sul lavoro | operaio precipita da 7 metri indagini

Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 38 anni a Pieve Santo Stefano, in Toscana. L’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto di un capannone quando è caduto da un’altezza di circa sette metri. La polizia e i tecnici sono sul posto per accertare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima.

Tragedia sul lavoro in Toscana: un operaio precipita da un capannone, indagini in corso. Un incidente mortale ha colpito un operaio di 38 anni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. L’uomo è precipitato da un capannone durante lavori di manutenzione su un impianto di climatizzazione, a causa del cedimento di un lucernario. L’allarme è scattato immediatamente, ma i soccorsi si sono rivelati vani: l’uomo è deceduto sul posto. Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi. La tragedia si è consumata mentre l’operaio stava eseguendo interventi di manutenzione su un impianto di climatizzazione all’interno di un’azienda della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioniUn operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda. Precipita da sette metri d’altezza, muore sul lavoro un operaio 38enne nell’AretinoUn operaio di 38 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di sette metri a Pieve Santo Stefano, nell’Aretino. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 2 anni strage sul lavoro via Mariti, Cgil e Fillea Firenze: Fare di più per la sicurezza; Morto sul lavoro ad Arezzo: cede il tetto di plexiglass della fabbrica, operaio di 38 anni cade per 7 metri; Muore a 38 anni in un incidente sul lavoro; Strage sul lavoro di via Mariti a Firenze, due anni dopo. Fillea e Cgil: Fare di più per la sicurezza. Toscana, incidenti sul lavoro: 54enne precipita in una cava a Carrara, è grave. A Livorno operaio cade in una botolaCARRARA – Ancora due incidenti sul lavoro in Toscana. E’ accaduto oggi, 16 febbraio 2026. Il primo, il più grave, a Carrara dove intorno alle 8.30 di stamattina un uomo di 54 anni è caduto da una banc ... firenzepost.it Morto sul lavoro ad Arezzo: cede il tetto di plexiglass della fabbrica, operaio di 38 anni cade per 7 metriLa vittima si chiamava Marco Cacchiani e stava riparando l'impianto di aerazione. L'incidente alla Tratos di Pieve Santo Stefano, la più grande azienda della zona e una delle più importanti della prov ... corrierefiorentino.corriere.it Tragedia in Toscana - Claudio è morto a 50 anni: colleghi in lacrime x.com Tragedia in Toscana - Claudio è morto a 50 anni: colleghi in lacrime - facebook.com facebook