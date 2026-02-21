Torricelli debutta da produttrice Suo il cortometraggio ’Rincontro’

Stefania Torricelli ha deciso di passare dietro la macchina da presa, dirigendo il suo primo cortometraggio intitolato “Rincontro”. La pellicola ha suscitato molte reazioni positive alla sua prima, tenutasi in un cinema di Reggio Emilia. La regista ha raccontato con sensibilità una storia di incontri e scelte difficili, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La sua esperienza come attrice si combina ora con il ruolo di produttrice e regista.

Ha raccolto molti consensi la première del primo cortometraggio realizzato da produttrice per l'attrice reggiana Stefania Torricelli. Dopo vari riconoscimenti nei festival emergenti e la prima partecipazione da attrice co-protagonista nel film 'The Fit' del regista internazionale Carlo Fusco, Stefania ha presentato nei giorni scorsi, nella splendida cornice dell'Hotel Posta, il suo primo cortometraggio, con regista Baltazar Zuniga, dal titolo ' Rincontro '. Un film girato ad Ostuni, paese natale della nonna materna, con la partecipazione di Patrizia Bertè, cugina di Loredana Bertè, che interpreta la nonna di Stefania, incarnando la figura di un angelo custode che veglia sulla nipote.