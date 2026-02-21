Torre Annunziata sequestrati dalla Procura alcuni locali dello stadio

La Polizia Municipale di Torre Annunziata ha sequestrato alcuni locali dello stadio Giraud, nell’ambito di un’indagine sulla gestione della società Savoia. La Procura ha ipotizzato reati come invasione di edifici e il cambio illecito di destinazione d’uso degli spazi. Durante i controlli, sono stati trovati rifiuti abbandonati e materiali sospetti, che hanno portato al sequestro. L’operazione mira a verificare eventuali irregolarità nella gestione dell’impianto comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Municipale di Torre Annunziata, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata riguardanti l'utilizzo dello stadio Giraud da parte della società sportiva Savoia, ha eseguito il sequestro probatorio di alcuni locali dell'impianto comunale ipotizzando i reati di invasione di edifici, illecito edilizio mediante mutamento della destinazione d'uso, deposito incontrollato di rifiuti e ricettazione. Dalle indagini è emerso che alcuni locali dello stadio non agibili e interdetti, non affidati al Savoia, erano stati indebitamente occupati dalla società per usi diversi da quelli strettamente sportivi.