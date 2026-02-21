Torneo di biliardo al Villaggio dei Ragazzi | Solo sperpero di denaro nessun beneficio per la Fondazione

Il torneo di biliardo al Villaggio dei Ragazzi ha attirato critiche perché molti lo considerano uno spreco di risorse senza benefici concreti per la Fondazione. I partecipanti hanno speso somme ingenti per l’evento, che non ha portato a iniziative utili per i bambini assistiti. La mancanza di una gestione stabile, dopo la fine del mandato del commissario Antonio Caradonna, alimenta le preoccupazioni sulla futura attività della struttura. La Regione ancora non ha nominato un nuovo responsabile.

C'è preoccupazione per il futuro del Villaggio dei Ragazzi. Dopo la scadenza del mandato del commissario Antonio Caradonna, il cui contratto è scaduto a novembre, la Regione non ha ancora provveduto a una nuova nomina. Sullo sfondo la situazione debitoria della Fondazione che non fa dormire sonni tranquilli ai dipendenti. Molti, attraverso atti formali, stanno facendo sentire la propria voce nelle sedi competenti, portando da mesi all'attenzione degli organi decisionali le criticità legate alla gestione del commissario. E nel mirino finisce anche la manifestazione di Biliardo, con la quarta prova del National Billiard Challenge in programma in questi giorni al Villaggio.