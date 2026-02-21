Torna la domenica ecologica | stop ai veicoli inquinanti nel centro abitato

Il Comune ha annunciato il ritorno della domenica ecologica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nel centro città. Domenica 22 febbraio, i veicoli più inquinanti non potranno circolare nelle zone centrali, limitando così lo smog e migliorando la qualità dell’aria. Questa misura si inserisce in un piano più ampio di sensibilizzazione ambientale. Le autorità invitano i cittadini a usare mezzi alternativi per spostarsi quel giorno.

Scattano le misure straordinarie contro l'inquinamento. Ecco quali mezzi non potranno circolare e gli orari dei blocchi nel perimetro urbano Domenica 22 febbraio sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo – cioè il divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso - alle quali si aggiunge il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

