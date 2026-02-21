Torino un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda nel quartiere Aurora

A Torino, è stato segnalato un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda, situato in corso Ciriè nel quartiere Aurora. La scoperta è avvenuta durante i controlli sanitari condotti tra gli abitanti, molti dei quali vivono in condizioni di disagio e sovraffollamento. La presenza del virus preoccupa le autorità locali, che hanno avviato misure di monitoraggio e prevenzione. La situazione ha attirato l’attenzione della comunità e delle associazioni di volontariato.

Un nuovo caso di tubercolosi è stato rilevato a Torino all’interno dello Spazio Neruda, in corso Ciriè, dove vivono da tempo persone accomunate da una situazione di emergenza abitativa. Nell’ex scuola occupata del quartiere Aurora si era già registrato un focolaio nell’ottobre 2025, scatenando le prime polemiche politiche in città. Polemiche che sembrano destinate a proseguire, tra chi chiede di sgomberare l’edificio e chi pone l'accento sulla gestione del rischio di contagio. Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali della Città di Torino: “La Città già nei mesi scorsi ha collaborato con l’Asl per agevolare l’attività di screening, presa in carico e cura delle persone infette che vivono all’interno di quello spazio per quanto di propria competenza ed è a disposizione ove necessario per supportare nuovamente, anche attraverso servizi sociali e mediatori, il delicato percorso sanitario di competenza del servizio sanitario regionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Nel quartiere San Leonardo nasce Parma Virtual Hub: un nuovo spazio per la creatività digitaleNel quartiere San Leonardo apre Parma Virtual Hub, un nuovo spazio dedicato alle arti digitali e alla realtà estesa (XR). Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino, un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda: l'Asl chiede lo sgombero dell'edificio; Industria e sviluppo a Torino: siamo davanti a un bivio; Stefano Nazzi arriva al Teatro Colosseo di Torino nel 2026 con un nuovo caso di Indagini Live; Trapianto di cuore-fegato salva 32enne con anatomia invertita. Primo caso al mondo a Torino. Torino, un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda nel quartiere AuroraUn nuovo caso di tubercolosi è stato rilevato a Torino all’interno dello Spazio Neruda, in corso Ciriè, dove vivono da tempo persone accomunate da una situazione di emergenza abitativa. Nell’ex scuola ... torinotoday.it Torino, un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda: l'Asl chiede lo sgombero dell'edificioLa comunicazione, inviata a sindaco e Prefettura dai medici dell’Asl, sottolinea la difficoltà di effettuare un nuovo screening su tutti i contatti avuti dalla persona risultata positiva ... torino.corriere.it Torino, un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda: l'Asl chiede lo sgombero dell'edificio x.com In una ispezione il Dipartimento prevenzione denuncia gravi rischi di contagio nello Spazio Neruda di Torino, ex scuola trasformata dagli antagonisti di Askatasuna in una residenza per immigrati e irregolari. Marrone: "Occorre una chiusura umanitaria" - facebook.com facebook