Torino Juve Primavera 1-0 LIVE | Bonacina porta avanti i granata si stappa il derby

Bonacina ha segnato il gol che ha portato avanti i granata nel derby tra Torino e Juventus Primavera, disputato oggi. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con una pressione costante da entrambe le squadre. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un match combattuto, con continui scambi di palla e occasioni da rete. La prima metà si conclude con il vantaggio dei padroni di casa. La sfida continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori.

© Juventusnews24.com - Torino Juve Primavera 1-0 LIVE: Bonacina porta avanti i granata, si stappa il derby

Torino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monza a Vinovo. Ora per i bianconeri è tempo di derby della Mole in casa del Torino. Torino Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 34? Gol del Torino – Bonacina porta avanti i granata 29? Punizione Torino – Sandrucci calcia a giro verso l'incrocio, palla fuori di poco 25? Ragiona la Juve – Giro palla prolungato dei bianconeri che cercano spazi in questa fase 17? Tentativo Merola – Ci prova la Juve con Merola, che riceve palla al limite, evita Zaia e calcia di mancino sul palo di Santer che è bravo a dire di no 3? Grande occasione per il Torino – Recupero importante di Gabellini in zona offensiva, scarico per Sandrucci che calcia con il destro sul primo palo, respinge bene Radu 1? FISCHIO D'INIZIO – È cominciato il derby della Mole!