Tomb Raider | Sophie Turner è una Lara Croft brutale nelle nuove foto dal set

Sophie Turner ha girato scene intense come Lara Croft, la famosa archeologa dei videogame. Durante le riprese, si sono visti duelli con spade e inseguimenti in motocicletta tra le strade di Londra. La protagonista ha mostrato un carattere più aggressivo rispetto alle interpretazioni precedenti, con sguardi determinati e movimenti veloci. Le riprese si sono svolte in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti. Le immagini dal set sono già diventate virali sui social.

© Movieplayer.it - Tomb Raider: Sophie Turner è una Lara Croft brutale nelle nuove foto dal set

Tra duelli all'arma bianca e sfrenate fughe in motocicletta, Sophie Turner è impegnata in scene ad alto tasso di azione nei panni della celebre archeologa dei videogame. Dimenticatevi Sansa Stark. A giudicare dalle nuove foto dal set, Sophie Turner sembra ispirarsi più a Rambo che ai ruoli passati per la nuova versione di Lara Croft che vedremo protagonista della serie su Tomb Raider in preparazione per Prime Video. Prodotta da Amazon MGM, la serie vedrà una Lara Croft meno sexy e più combattiva, come ha anticipato la sua interprete. E le foto e i video dal set sembrerebbero confermare questa teoria.🔗 Leggi su Movieplayer.it Sophie Turner è una Lara Croft perfetta nella prima foto della serie Tomb RaiderPrime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie Tomb Raider, con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. Tomb Raider | Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto ufficialePrime Video ha diffuso la prima foto ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie live-action di Tomb Raider. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tomb Raider, le nuove foto di Sophie Turner mostrano un look molto diverso per Lara Croft; Sophie Turner compie 30 anni, non solo Sansa Stark: i ruoli più famosi; Tomb Raider, Sophie Turner è pronta a combattere in queste foto: vi toglierà il fiato; Tomb Raider, Lara impugna non solo le armi nelle nuove foto. Tomb Raider: Sophie Turner è una Lara Croft brutale nelle nuove foto dal setTra duelli all'arma bianca e sfrenate fughe in motocicletta, Sophie Turner è impegnata in scene ad alto tasso di azione nei panni della celebre archeologa dei videogame. movieplayer.it Tomb Raider, le nuove foto di Sophie Turner mostrano un look molto diverso per Lara CroftSophie Turner sfoggia un outfit diverso rispetto a quello già apprezzato nelle prime immagini ufficiali della serie Prime Video Tomb Raider ... bestmovie.it Curiosità su Alison Carroll - Tomb Raider: Underworld #laracroft #tombraider #tombraiderunderworld #curiosity #model #gaming #videogame - facebook.com facebook Lara Croft sbarca su iPhone e iPad Tomb Raider arriva su iOS con un porting di Feral Interactive che spinge al limite il silicio di Apple. Grafica console, 12 DLC inclusi e controlli touch evoluti. #tombraider x.com