Tomasoni un sogno olimpico per due | sul casco il ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi

Tomasoni, giovane atleta bergamasco, ha deciso di portare con sé un ricordo speciale durante le competizioni: sul casco ha impressa la foto della fidanzata Matilde Lorenzi, morta nell’ottobre 2024 in un incidente durante un allenamento. La perdita ha segnato profondamente il suo percorso sportivo e personale. La passione per lo skicross si unisce alla volontà di onorare la memoria della compagna, spingendolo a inseguire un sogno olimpico. La sua determinazione si fa sempre più evidente.

In gara con Matilde. Federico Tomasoni, l'azzurro dello skicross, insegue il sogno olimpico con in testa il ricordo di Matilde Lorenzi. Era la sua fidanzata, è morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales. "Per i primi due mesi ho vissuto in piena confusione, la sognavo tutte le notti" aveva raccontato Federico, che ora insegue un sogno olimpico per due. Bergamasco di Castione della Presolana, Federico Tomasoni (sui social è fedetoom) ha conquistato la qualificazione olimpica e oggi sin dalla discesa del seeding (ha chiuso con il 17° tempo) sul casco si è portato il sole, simbolo della fondazione dedicata a Matilde - Matildina4Safety - lanciata e guidata dalla famiglia Lorenzi per promuovere progetti dedicati a migliorare la sicurezza nello sci.🔗 Leggi su Gazzetta.it

