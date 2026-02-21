Tomasoni e l' argento dopo la perdita della sua Matilde Lorenzi | Il destino

Federico Tomasoni ha vinto un argento olimpico indossando il casco con il ricordo di Matilde Lorenzi. La perdita della sua amica ha spinto l’atleta a gareggiare con maggiore determinazione e passione. Durante la premiazione, ha dedicato il podio a chi gli è stato vicino nei momenti difficili. La sua medaglia rappresenta anche un tributo alla persona scomparsa e alla forza di andare avanti. La scelta di portare con sé il simbolo si nota chiaramente sulla pista.

Le parole a Casa Italia di Federico Tomasoni, azzurro dello skicross che ha conquistato un argento olimpico con sul casco il ricordo di Matilde Lorenzi. Era la sua fidanzata, è morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federico Tomasoni, un argento speciale per l’indimenticata Matilde LorenziFederico Tomasoni ha vinto una medaglia d’argento in memoria di Matilde Lorenzi, scomparsa prematuramente.

