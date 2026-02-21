Tomasoni e la struggente dedica per la compagna Matilde che non c' è più | l' argento olimpico è per lei

Federico Tomasoni ha vinto una medaglia d’argento ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dedicandola alla memoria di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa in un incidente. La sua prestazione sul ghiaccio rappresenta un gesto di affetto e ricordo per la compagna scomparsa. La finale di ski cross si è trasformata in un momento emozionante, che ha coinvolto anche gli spettatori presenti. Tomasoni ha mostrato grande determinazione, portando a casa un risultato che vale molto più di una medaglia.

Un argento che vale molto più di un podio. Federico Tomasoni ha chiuso al secondo posto la gara olimpica di ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, trasformando la finale in un tributo carico di significato alla memoria di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa tragicamente nell'ottobre 2024 durante un allenamento in Val Senales. Una medaglia dal valore speciale L'azzurro ha affrontato l'appuntamento olimpico con un pensiero costante rivolto a Matilde. Già dalle qualificazioni aveva scelto di portare con sé un segno distintivo dedicato a lei, simbolo di un legame che continua oltre l'assenza.