Tolentino perde il suo angelo del 730 | volontario Acli stroncato

Tolentino piange la scomparsa di Paolo Passacantando, volontario Acli di 83 anni, colto da un improvviso malore mentre aiutava nella sede del patronato. La sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e cittadini, che lo ricordano come un volto riconoscibile e attivo nella comunità. Passacantando era conosciuto per il suo impegno quotidiano e la disponibilità verso chi aveva bisogno. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Tolentino piange Paolo Passacantando, volontario Acli stroncato da un malore. Paolo Passacantando, 83 anni, volto noto della comunità di Tolentino, nelle Marche, è improvvisamente scomparso ieri, 20 febbraio 2026, a causa di un malore mentre prestava volontariato presso il patronato Acli. La tragedia si è consumata intorno alle 12:40, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario. La sua dedizione al servizio degli altri, proseguita anche dopo il pensionamento, lascia un vuoto significativo nella cittadina marchigiana. Una vita al servizio della comunità. La notizia della scomparsa di Paolo Passacantando ha gettato nello sgomento la comunità di Tolentino, dove era conosciuto e apprezzato per il suo impegno civile e la sua professionalità.