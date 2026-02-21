Tolentino 100mila€ storico | riparte l’economia dopo

Un contributo di 100mila euro arriva a Tolentino per aiutare le attività danneggiate dal sisma. La somma, destinata a riqualificare il centro storico, permette di avviare lavori di riparazione e riapertura di negozi chiusi. La decisione nasce dalla necessità di sostenere l’economia locale e di riaccendere la vita nel cuore della città. Le imprese attendono con speranza l'inizio degli interventi.

Tolentino, un Respiro per le Attività Colpite dal Sisma: 100mila Euro per Rianimare il Centro Storico. Tolentino guarda al futuro con un gesto concreto a sostegno delle attività economiche che da anni lottano con le conseguenze del terremoto del 2016. La Giunta comunale ha infatti approvato uno stanziamento di 100mila euro destinato a un fondo di sostegno, una risposta tangibile alle richieste incessanti di commercianti e artigiani che vedono il centro storico, cuore pulsante della città, assediato da cantieri e difficoltà economiche. L’atto di indirizzo, che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2026-2028, mira a fornire un aiuto concreto a chi ha scelto di rimanere e investire in una comunità duramente provata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

