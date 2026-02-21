Tir incastrato tra una casa e la vecchia chiesa | evacuata una famiglia con due bambini

Un tir si è incastrato tra una casa e la vecchia chiesa di Nocera Umbra, causando l’evacuazione di una famiglia con due bambini. I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti sul posto per rimuovere il mezzo e garantire la sicurezza degli abitanti. L’incidente si è verificato in una stretta via della frazione Isola, dove il camion non riusciva a muoversi. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di soccorso.

L'automezzo è rimasto bloccato in una strettoia nella frazione Isola di Nocera Umbra. Intervento complesso dei Vigili del fuoco con autogrù da Perugia I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nel territorio comunale di Nocera Umbra, nella frazione Isola, per il recupero di un tir rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese. Le lunghe operazioni hanno richiesto anche l'intervento dell'autogrù dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia. Per sicurezza sono stati fatti evacuare, dall’abitazione adiacente in quanto il tir che ne bloccava quasi totalmente l’ingresso, una giovane donna con due bambini piccoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

